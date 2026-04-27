El Abierto Británico vuelve a Royal Lytham en 2028. El Turnberry de Trump deberá esperar

ARCHIVO - Ernie Els en el 18vo green de la última ronda del Abierto Británico en el campo de Royal Lytham & St Annes, el domingo 22 de julio de 2012. (AP Foto/Chris Carlson) AP

En el caso del campo Turnberry del presidente Donald Trump, la espera se prolonga y se prolonga.

El R&A anunció el lunes su sede para la edición de 2028 del major más antiguo del golf: Royal Lytham recibirá el honor por 12da vez y la primera desde 2012.

Ese año, Ernie Els levantó la jarra de clarete tras un sorprendente derrumbe de Adam Scott, quien hizo bogey en sus últimos cuatro hoyos para terminar a un golpe.

Para Royal Lytham, será el segundo intervalo más largo entre Abiertos organizados. Transcurrieron unos 26 años entre el primero —ganado por el mítico Bobby Jones en 1926— y el segundo.

“Este es uno de los escenarios más queridos e históricos del golf”, manifestó el director ejecutivo del R&A, Mark Darbon. "El regreso del Abierto a estos famosos links despertará un enorme interés entre los aficionados por formar parte de uno de los grandes eventos deportivos del mundo y celebrar las ricas tradiciones del campeonato original del golf”.

Turnberry no vive algo así desde 2009, cuando Tom Watson —a los 59 años— perdió de manera dolorosa en un desempate ante Stewart Cink. Cinco años después, Trump compró el complejo, ubicado a lo largo de la costa de Ayrshire, en Escocia, frente a Ailsa Craig, y el R&A ha optado por no volver allí. Su exdirector ejecutivo, Martin Slumbers, dijo que no lo harían hasta sentirse cómodos de que el tema fuera el golf y no el propietario.

El año pasado, Darbon se reunió con Eric Trump y otros directivos de Trump Golf y mantuvo lo que el jefe del R&A describió como conversaciones constructivas, pero señaló que debían abordarse el transporte y otros asuntos como la infraestructura.

También quedó descartado para 2028 Muirfield, uno de los links más históricos del circuito de rotación y sede más reciente del Abierto Británico en 2013, cuando ganó Phil Mickelson.

Para el R&A, el tamaño claramente importa, ya que en años recientes ha preferido sedes más grandes para el Abierto, como el Old Course de St. Andrews —la parada más habitual en la rotación— y Royal Portrush, que fue sede en 2019 y nuevamente en 2025, cuando casi 280.000 espectadores acudieron al campo, en el extremo de la isla de Irlanda, para ver el torneo.

El Abierto se jugará este año en Royal Birkdale y regresará en 2027 a St. Andrews, que ostenta el récord de asistencia semanal de 290.000 en 2022.

La edición de 2028 en Royal Lytham se disputará más tarde de lo habitual en el año —del 3 al 6 de agosto— para que no coincida con el torneo olímpico en los Juegos de Los Ángeles ese verano.

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FUENTE: AP