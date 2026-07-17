El Abierto Británico cobra vida con ronda de 62 de Herbert y Burns. DeChambeau es penalizado

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — Lucas Herbert y Sam Burns se hicieron un lugar en la historia del Abierto Británico el viernes cuando cada uno igualó el récord de un major con rondas de 8 bajo par, con 62 golpes. El revuelo en Royal Birkdale se prolongó hasta el anochecer cuando Bryson DeChambeau fue sancionado con dos golpes y se mostró visiblemente frustrado.