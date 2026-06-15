El 1er jonrón de Pavin Smith en la temporada impulsa a Diamondbacks a vencer 4-3 a Angelinos

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Paul Sewald, de los Diamondbacks de Arizona, trabaja frente a los Angelinos de Los Ángeles enla novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 15 de junio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Smith rompió el empate 2-2 en la séptima entrada cuando disparó su primer jonrón en casi un año calendario. El veterano primera base —que llegó al juego con un promedio de bateo de .103— ha pasado la mayor parte de esta temporada en la lista de lesionados tras someterse a una cirugía para extraer fragmentos de hueso en el codo izquierdo.

El dominicano Geraldo Perdomo añadió más tarde en la séptima un doble impulsor que puso la pizarra 4-2. Paul Sewald permitió un jonrón solitario de Donovan Walton con dos outs en la novena, pero ponchó al venezolano Oswald Peraza para conseguir su décimo octavo salvamento en 19 oportunidades.

Nelson (3-5) permitió dos carreras en siete entradas, en las que dispersó nueve hits y ponchó a cinco.

El toletero de Los Ángeles Mike Trout conectó su décimo sexto jonrón para empatar el juego 2-2 en la quinta. Fue el jonrón número 420 de su carrera.

Walbert Ureña (4-5), de República Dominicana, lanzó siete entradas por los Angelinos, en las que permitió cuatro carreras —tres limpias—.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP