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El 1er jonrón de Judge desde el 24 de mayo sella pase de Yankees con un 8-3 ante Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Aaron Judge conectó un jonrón de tres carreras que coronó una octava entrada de seis anotaciones, y los Yankees de Nueva York vencieron 8-3 a los Mellizos de Minnesota el lunes por la noche, en una jornada en la que aseguraron su 61ra clasificación a la postemporada y la novena en 10 temporadas.

El pelotero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, celebra en la cueva tras conectar un cuadrangular de tres carreras durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el lunes 14 de septiembre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Abbie Parr)
El pelotero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, celebra en la cueva tras conectar un cuadrangular de tres carreras durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el lunes 14 de septiembre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Abbie Parr) AP

Judge conectó un cutter de A.J. Minter que viajó 415 pies hasta el segundo nivel de las gradas del jardín izquierdo para su 18vo jonrón de la temporada, el primero desde el 24 de mayo.

Su batazo llegó unos minutos antes de que Detroit venciera a Toronto, lo que aseguró un boleto de playoffs para los Yankees.

Nueva York (87-63) ha ganado seis de siete y quedó 24 juegos por encima de .500, su mejor marca de la temporada. Los Yankees están a 3 1/2 juegos del líder del Este de la Liga Americana, Tampa Bay (90-59).

Josh Bell conectó un jonrón ante Tim Hill (5-2) y el dominicano Emmanuel Rodriguez aportó un triple de dos carreras por los Twins, que han perdido ocho de 11 mientras se alejan de la contienda por la postemporada.

El panameño José Caballero pegó un jonrón para tomar la ventaja en la tercera entrada.

John Schreiber logró su segundo salvamento con 1 1/3 entradas sin permitir hits.

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VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

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