El 1er gol mundialista de Curazao enciende la fe antes de sucumbir ante aluvión alemán

Integrantes de la selección de Curazao aplauden a los aficionados tras caer por 7-1 ante Alemania en su debut mundialista, el domingo 14 de junio de 2026 en Houston (AP Foto/Eric Smith) AP

Livano Comenencia empató con un disparo de zurda entre una maraña de piernas desde el centro del área a los 21 minutos para darle a Curazao su primer gol en el torneo y desatar la euforia de los aficionados de la Ola Azul.

Sin embargo, Alemania rompió el empate 1-1 a los 38 y, a partir de ese momento, arrolló a esta diminuta nación caribeña, alejándose en el marcador para ganar por una paliza de 7-1 en la fase de grupos.

“Esto no es una desgracia”, enfatizó el entrenador de Curazao, Dick Advocaat. “Creo que aún podemos estar orgullosos”.

Fue un día emotivo para Advocaat, quien a sus 78 años acumula experiencia amplia en la Copa del Mundo. Dirigió a Holanda en 1994 y a Corea del Sur en 2006.

Lloró antes del partido mientras su equipo, representante de un país de apenas 158.000 habitantes, hacía historia con su debut en el torneo.

“Esto tiene que ver con la alegría de la gente en Curazao”, comentó. “Puede ser cuestión de mi edad, pero es cuando la emoción sale a la superficie. En realidad (llorar) no me gusta… pero la alegría de la gente es fantástica”.

Advocaat se convirtió en el hombre de mayor edad en dirigir un partido de la Copa del Mundo y lo hizo frente al entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, de 38 años, quien es el más joven en el torneo de este año.

El gol de Comenencia le dio confianza a Curazao desde temprano y fue otro hito en la histórica campaña del equipo.

“El gol fue absolutamente fantástico para todos nosotros, también para la nación”, expresó el extremo Kenji Gorré. “Es más historia que se está haciendo. El primer gol anotado en el escenario mundial, es simplemente fenomenal y todos estamos agradecidos de haber estado aquí para vivirlo con toda la gente en el estadio”.

Nagelsmann quedó impresionado con la pelea que dio Curazao y señaló que un equipo pequeño puede ser peligroso cuando gana confianza.

“El rival jugó mejor de lo que muchos habían esperado en Alemania”, dijo. “Jugaron con mucho coraje”.

Aunque Curazao estaba orgulloso de haberse mantenido a la par de una potencia como Alemania durante la mayor parte del primer tiempo, hubo decepción por el marcador final. La selección curazoleña sufrió la mayor goleada de una nación debutante en el Mundial desde que Corea del Sur cayó por 9-0 ante Hungría en 1954, según Opta.

“Emociones mezcladas, sentimientos encontrados; por un lado piensas: ‘¡Guau, hemos hecho historia al venir a la Copa del Mundo!’”, comentó Gorré. “Por el otro es como: ‘¡Guau, ojalá hubiéramos podido sumar algunos puntos!’. Pero estamos jugando contra los mejores del mundo y los mejores del mundo te castigan en cada oportunidad que pueden, y se ve que nos castigaron siete veces por errores que cometimos”.

Curazao espera que la experiencia adquirida el domingo ayude en su siguiente compromiso. El sábado, enfrenta a Ecuador en Kansas City.

“Aún nos quedan partidos y las cosas todavía pueden terminar de otra manera”, señaló Advocaat.

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FUENTE: AP