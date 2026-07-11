El 1B All-Star de Atléticos Nick Kurtz, a la lista de lesionados por esguince de pulgar

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Nick Kurtz, de los Atléticos, camina hacia el dugout tras poncharse durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 5 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall) AP

La medida es retroactiva al viernes. Kurtz no jugó en la derrota de los Atléticos por 14-1 ante los Medias Blancas en Chicago.

En un movimiento correspondiente, los Atléticos llamaron de vuelta al receptor Brian Serven desde Triple-A Las Vegas antes del juego del sábado contra los Medias Blancas.

Ni Kurtz ni el mánager de los Atléticos, Mark Kotsay, estuvieron disponibles para hablar con los reporteros.

Kurtz batea para .266 con 20 jonrones, 66 carreras impulsadas y 76 bases por bolas, la mayor cifra de la liga. El jugador de 23 años fue el novato del año de la Liga Americana la temporada pasada, cuando bateó para .290 con 36 cuadrangulares y 86 carreras impulsadas.

Ingresó en la lista de lesionados por segunda vez en su carrera, después de haber estado fuera de acción por una distensión del flexor de la cadera izquierda en mayo de 2025.

En partes de cuatro temporadas, Serven tiene un promedio de bateo de por vida de .188, con seis jonrones y 20 carreras impulsadas. En 55 juegos con Las Vegas este año, Serven batea para .308 con 18 dobles, siete jonrones y 41 carreras impulsadas.

___ AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb FUENTE: AP