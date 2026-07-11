americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El 1B All-Star de Atléticos Nick Kurtz, a la lista de lesionados por esguince de pulgar

CHICAGO (AP) — El toletero de los Atléticos, Nick Kurtz, quien estaba previsto que fuera el primera base titular de la Liga Americana en el Juego de Estrellas de la próxima semana, ingresó el sábado en la lista de lesionados de 10 días por un esguince en el pulgar derecho.

Nick Kurtz, de los Atléticos, camina hacia el dugout tras poncharse durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 5 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall)
Nick Kurtz, de los Atléticos, camina hacia el dugout tras poncharse durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 5 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall) AP

La medida es retroactiva al viernes. Kurtz no jugó en la derrota de los Atléticos por 14-1 ante los Medias Blancas en Chicago.

En un movimiento correspondiente, los Atléticos llamaron de vuelta al receptor Brian Serven desde Triple-A Las Vegas antes del juego del sábado contra los Medias Blancas.

Ni Kurtz ni el mánager de los Atléticos, Mark Kotsay, estuvieron disponibles para hablar con los reporteros.

Kurtz batea para .266 con 20 jonrones, 66 carreras impulsadas y 76 bases por bolas, la mayor cifra de la liga. El jugador de 23 años fue el novato del año de la Liga Americana la temporada pasada, cuando bateó para .290 con 36 cuadrangulares y 86 carreras impulsadas.

Ingresó en la lista de lesionados por segunda vez en su carrera, después de haber estado fuera de acción por una distensión del flexor de la cadera izquierda en mayo de 2025.

En partes de cuatro temporadas, Serven tiene un promedio de bateo de por vida de .188, con seis jonrones y 20 carreras impulsadas. En 55 juegos con Las Vegas este año, Serven batea para .308 con 18 dobles, siete jonrones y 41 carreras impulsadas.

___

AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacados del día

Marco Rubio advierte al régimen cubano: reformas reales antes de que sea demasiado tarde

Marco Rubio advierte al régimen cubano: reformas reales "antes de que sea demasiado tarde"

¿Preparan escaño para El Cangrejo? Asamblea Nacional de Cuba sesionará el 29 de julio

¿Preparan escaño para El Cangrejo? Asamblea Nacional de Cuba sesionará el 29 de julio

Muere persona tras caer al mar en el Malecón de La Habana; vecinos lo vinculan a la crisis de agua

Muere persona tras caer al mar en el Malecón de La Habana; vecinos lo vinculan a la crisis de agua

MIAMI en ALERTA por reportes de drones iraníes en Cuba capaces de alcanzar Florida

MIAMI en ALERTA por reportes de drones iraníes en Cuba capaces de alcanzar Florida

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter