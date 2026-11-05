Ejército y policía intentan controlar dos motines simultáneos en Guatemala

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Las revueltas afectan a la cárcel El Boquerón, ubicada en el departamento de Santa Rosa, y a la prisión de máxima seguridad Renovación I en Escuintla, ambas en el sur del país, que albergan a reos de alta peligrosidad vinculados con pandillas como Mara Salvatrucha y Barrio 18 y a narcotraficantes.

Desde julio de 2025 los motines han sido una constante en las prisiones de Guatemala y han dejado rehenes y heridos, especialmente aquellas que resguardan a pandilleros.

Ese mes el Ministerio de Gobernación trasladó a 10 líderes de las dos pandillas a una cárcel de máxima seguridad luego de una presunta pelea entre miembros de pandillas que dejó siete muertos. Los reos quedaron bajo aislamiento, sin privilegios y vigilados las 24 horas, lo que generó otros motines.

En septiembre de ese año el gobierno de Estados Unidos declaró a Barrio 18 una organización terrorista.

El anterior motín se produjo en enero de este año y fue reducido por las fuerzas del orden. En respuesta, al día siguiente pandilleros asesinaron a 11 policías en ataques coordinados en varias partes del país en un lapso de 15 minutos, según las autoridades.

FUENTE: AP