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Ejército y policía intentan controlar dos motines simultáneos en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El ejército de Guatemala acompañaba el jueves a la policía en la custodia de dos prisiones donde se registraban motines simultáneos luego de que los reclusos tomaran como rehenes a guardias de seguridad.

Las revueltas afectan a la cárcel El Boquerón, ubicada en el departamento de Santa Rosa, y a la prisión de máxima seguridad Renovación I en Escuintla, ambas en el sur del país, que albergan a reos de alta peligrosidad vinculados con pandillas como Mara Salvatrucha y Barrio 18 y a narcotraficantes.

Desde julio de 2025 los motines han sido una constante en las prisiones de Guatemala y han dejado rehenes y heridos, especialmente aquellas que resguardan a pandilleros.

El anterior motín se produjo en enero de este año y fue reducido por las fuerzas del orden. En respuesta, al día siguiente pandilleros asesinaron a 11 policías en ataques coordinados en varias partes del país en un lapso de 15 minutos, según las autoridades.

FUENTE: AP

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