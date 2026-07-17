Ejército paquistaní mata 24 insurgentes en redadas mientras aumenta la violencia cerca de Afganistán

El ejército indicó el viernes que utilizó fuentes de inteligencia para atacar a milicianos en operaciones realizadas en la víspera, en las que fallecieron 24 miembros del ilegalizado Talibán paquistaní y de grupos separatistas baluches.

Las redadas se llevaron a cabo en respuesta a dos ataques insurgentes el miércoles, entre ellos el de un suicida que utilizó un vehículo cargado de explosivos para embestir a agentes de policía y civiles, explicó el ejército. Un grupo insurgente poco conocido también atacó una comisaría e hirió a varios agentes en Bannu, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, elogiaron el viernes a las fuerzas de seguridad por lo que describieron como una acción rápida y eficaz contra los responsables de los recientes ataques en Bannu.

Ambos afirmaron en sendos comunicados que la eliminación del terrorismo seguía siendo la máxima prioridad del gobierno y prometieron llevar a los responsables ante la justicia.

El Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, es distinto del gobierno talibán afgano, pero está aliado con él, al que Pakistán acusa con frecuencia de hacer la vista gorda ante los ataques de milicianos a través de la frontera. El gobierno de Afganistán en Kabul rechaza esas acusaciones, aunque el TTP y el grupo separatista baluche BLA suelen atribuirse la autoría de atentados en Pakistán.

Desde el año pasado, Pakistán ha llevado a cabo múltiples ataques que, según afirma, tuvieron como objetivo escondites del TTP a lo largo de la frontera con Afganistán.

Islamabad también sostiene que los grupos reciben apoyo de India, algo que el gobierno de Nueva Delhi niega. En sus comunicados del viernes, el presidente y el primer ministro reiteraron esa acusación.

Las fuerzas de seguridad de Pakistán tienen la intención de seguir adelante con Azm-e-Istehkam, o “Determinación por la estabilidad”, una campaña antiterrorista a nivel nacional aprobada el año pasado en el marco del Plan de Acción Nacional para desmantelar redes insurgentes en toda la nación, informó el ejército.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP