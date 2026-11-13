Ejército de Pakistán dice que 43 insurgentes murieron en redadas en el noroeste

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Las operaciones se llevaron a cabo en los distritos de Mir Ali y Orakzai, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, explicó el ejército en un comunicado. Las tropas incautaron armas, municiones y artefactos explosivos.

El presidente del país, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, elogiaron a las fuerzas de seguridad y se comprometieron a continuar la lucha contra la militancia.

El ejército identificó a los insurgentes como khawarij, el término empleado por el gobierno para referirse a combatientes que, según afirma, cuentan con el respaldo de Afganistán, incluidos los vinculados al ilegalizado Tehrik-e-Taliban Pakistan. Kabul niega esas acusaciones.

El Talibán paquistaní es un grupo independiente pero aliado del afgano, que se ha envalentonado desde que tomó el poder en Kabul en 2021. Se cree que muchos líderes y combatientes del TTP operan desde santuarios en el país vecino, lo que tensa las relaciones entre las dos naciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP