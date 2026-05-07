americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ejército de Nigeria dice que rescató a niños secuestrados de un orfanato el mes pasado

ABUYA, Nigeria (AP) — Siete niños y dos mujeres secuestrados el mes pasado por hombres armados en un orfanato de la región centro-norte de Nigeria fueron rescatados por soldados, dijo el ejército del país el miércoles.

Las autoridades del estado de Kogi indicaron que pistoleros habían atacado un orfanato islámico que operaba en situación irregular y secuestraron a 23 alumnos en una “zona aislada” de Lokoja, capital de la región, el 26 de abril. Quince de los secuestrados fueron rescatados de inmediato.

Las tropas interceptaron y recuperaron a las víctimas en una zona boscosa del estado, señaló el portavoz del ejército, Hassan Abdullahi, en un comunicado.

“Entre las víctimas rescatadas había cinco niños, dos niñas y dos mujeres adultas, que se cree que son las esposas del propietario del orfanato”, explicó Abdullahi.

Ningún grupo se ha atribuido aún la responsabilidad del ataque. Según los analistas, los grupos armados atacan escuelas y secuestran a estudiantes porque se consideran actos estratégicos para llamar la atención y exigir cuantiosos rescates. Varios cientos de estudiantes han sido secuestrados en toda Nigeria.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

MINFAR endurece su discurso: La orden de alto el fuego no será dada jamás

MINFAR endurece su discurso: "La orden de alto el fuego no será dada jamás"

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR
ULTIMA HORA

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter