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Ejército de Israel abrirá investigaciones penales por 2 ataques a palestinos en Gaza

JERUSALÉN (AP) — El ejército de Israel anunció el miércoles que abrirá investigaciones penales sobre dos ataques de alto perfil contra palestinos durante la guerra en Gaza: los asesinatos de Hind Rajab, de 5 años, y su familia, y de 15 paramédicos palestinos.

El ejército indicó que no abrirá procesos similares sobre otros tres ataques en los que murieron trabajadores humanitarios de World Central Kitchen y Médicos Sin Fronteras.

La noticia se hizo pública en un comunicado que señaló que se completó la revisión de 150 incidentes relacionados con la conducta de las tropas en el sitiado enclave palestinos y que se habían tomado decisiones sobre cinco casos el miércoles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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