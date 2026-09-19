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Ejército de EEUU mata a 4 personas en ataque a bote presuntamente ligado a narcotráfico en el Caribe

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos atacó una embarcación que se sospechaba era utilizada para el contrabando de drogas en el mar Caribe el sábado, lo que dejó cuatro muertos, al tiempo que el gobierno del presidente Donald Trump continúa su campaña de meses contra presuntos traficantes en Latinoamérica.

El ataque más reciente eleva a por lo menos 231 el número de muertos en ataques contra embarcaciones por parte del ejército de Estados Unidos, en 69 ataques desde que el gobierno de Trump comenzó a apuntar contra quienes denomina “narcoterroristas” hace casi un año. Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que apuntó contra los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

El ejército no aportó pruebas de que la embarcación estuviera transportando drogas. Un video publicado en X mostró la imagen de lo que parecía ser una embarcación en movimiento, seguida de un destello.

El gobierno de Trump busca acuerdos con naciones aliadas para extender su ofensiva a tierra en varios países de Latinoamérica. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, manifestó durante una visita a Panamá el mes pasado que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio. Guatemala negó haber alcanzado ese acuerdo. Ecuador puso en marcha misiones similares con Estados Unidos en marzo.

Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles en Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que cobran vidas estadounidenses. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a narcotraficantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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