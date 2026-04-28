Ejército de EEUU dice que abordó un buque sospechoso de dirigirse a Irán, pero lo dejaron continuar

ARCHIVO - Un bote junto a un buque petrolero anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, Irán, el 18 de abril de 2026. (AP Foto/Asghar Besharati/Archivo) AP

El Comando Central de Estados Unidos informó en redes sociales que los infantes de Marina abordaron el Blue Star III el martes, pero “liberaron el buque tras realizar un registro y confirmar que su viaje no incluiría una escala en un puerto iraní”. Un video adjunto mostraba a soldados estadounidenses descendiendo con cuerdas de un helicóptero hacia el buque.

El Blue Star es al menos el cuarto barco mercante abordado por Estados Unidos desde que el gobierno de Trump inició el bloqueo del transporte marítimo iraní hace más de dos semanas, pero es el primero que no toman. El bloqueo de Estados Unidos pretende presionar a Irán en medio de un alto el fuego en la guerra, mientras el cierre por parte de Teherán del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para los embarques de energía, repercute en la economía mundial.

Datos de sitios web de seguimiento de buques muestran que el Blue Star zarpó del puerto paquistaní de Qasim y se dirigía al puerto de Sohar, en Omán.

Las fuerzas armadas estadounidenses no ofrecieron información sobre qué las llevó a sospechar del buque. El Comando Central de Estados Unidos se ha vuelto más agresivo al intentar demostrar que el bloqueo funciona, en medio del escepticismo de expertos externos.

El mando militar que supervisa Oriente Medio no sólo ha proporcionado actualizaciones periódicas sobre la cantidad de buques mercantes que, según afirma, han tenido que dar media vuelta por su bloqueo, sino que también sostuvo el martes que “las fuerzas de Estados Unidos cortaron la actividad económica que entra y sale de Irán”.

Poco después de que comenzara el bloqueo, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, manifestó que las acciones se extenderían más allá de las aguas iraníes y del área bajo control del Comando Central de Estados Unidos.

Las fuerzas armadas también detallaron una amplia lista de bienes que consideran contrabando, y dijeron que los abordarán, registrarán y confiscarán de buques mercantes “independientemente de la ubicación”.

Un aviso señala que cualquier “bien destinado a un enemigo y que pueda ser susceptible de uso en un conflicto armado” está “sujeto a captura en cualquier lugar fuera del territorio neutral”.

Sin embargo, expertos en transporte marítimo como Salvatore Mercogliano, profesor de la Universidad Campbell, han señalado que los buques iraníes tienen varias formas de colarse a través del bloqueo, entre ellas falsear sus datos de de ubicación o transitar por aguas territoriales paquistaníes.

Mercogliano también observó que el enorme volumen de tráfico marítimo que las fuerzas armadas necesitan examinar es una tarea difícil.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP