Ejército despliega miles de tropas para reforzar la seguridad de Yakarta tras arresto de generales

ARCHIVO - El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ofrece su discurso anual del Estado de la Nación antes del Día de la Independencia, en el Parlamento indonesio en la capital, Yakarta, el 14 de agosto de 2026. (AP Foto/Dita Alangkara, archivo) AP

El escándalo cobró mayor relevancia después de que el palacio presidencial afirmó que las presuntas escuchas contra Prabowo Subianto podrían considerarse una conducta “que conduce a la traición”. La información sensible a la que se puede acceder a través de las comunicaciones de un jefe de Estado podría poner en peligro al país y al liderazgo nacional, señaló.

Entre los implicados en el escándalo figura el jefe del gabinete presidencial, el general Listyo Sigit Prabowo.

Hay acusaciones de que funcionarios del gobierno, políticos, periodistas, líderes de la sociedad civil y empresarios también fueron sometidos a vigilancia no autorizada.

Las autoridades no han confirmado que el despliegue esté relacionado con la investigación de las escuchas. La primera fase del operativo comenzó el lunes con 2.100 efectivos de unidades ya estacionadas en Yakarta.

Las tropas procedentes de fuera de la capital debían empezar a llegar el miércoles, lo que elevaría el total de efectivos a 20.980, según el asistente de operaciones de la Armada, el vicealmirante Yayan Sofiyan.

Entre los movilizados hay efectivos de unidades de infantería de marina y de la Armada, así como de centros de entrenamiento y bases navales de Java y de la provincia de Lampung. Otros 13.140 están en reserva y listos para ser desplegados si es necesario, indicó Sofiyan.

Sofiyan no dio detalles sobre el propósito del despliegue ni respondió a preguntas sobre si existían preocupaciones por la seguridad o por tensiones políticas en Yakarta.

El portavoz de las fuerzas armadas indonesias, el mayor general Muhammad Nas, afirmó que el movimiento de tropas era un procedimiento estándar para mantener la seguridad nacional y la integridad territorial.

“Los despliegues de tropas son algo normal”, manifestó Nas, añadiendo que el ejército “debe estar siempre preparado para proteger a toda la nación y salvaguardar la integridad de la República de Indonesia”.

Oficina presidencial, preocupada por la seguridad nacional

El ministro de la secretaría de Estado, Prasetyo Hadi, declaró en una conferencia de prensa en el palacio presidencial en Yakarta el miércoles que la presunta vigilancia al presidente generó preocupación por la seguridad nacional.

“Si hablamos de un jefe de Estado, hay una gran cantidad de información altamente sensible que podría utilizarse con fines que pongan en peligro los intereses de la nación", dijo Hadi. "Lo que hicieron podría considerarse como algo que conduce a un acto de traición porque pone en riesgo los intereses del Estado, incluido el liderazgo del país”.

Hadi señaló que el gobierno espera el resultado de la investigación policial antes de determinar los motivos de los sospechosos.

Sigue sin estar claro quién pudo haber ordenado las escuchas

La policía anunció el martes por la noche en una conferencia de prensa televisada que detuvo a tres altos mandos de la policía como sospechosos en la investigación sobre las presuntas escuchas ilegales.

La policía identificó a Listyo y a otros dos generales, Ahrie Sonta Nasution y Eko Hadi Santoso, como sospechosos en un caso que incluye intercepción ilegal de comunicaciones, acceso ilícito a sistemas electrónicos y eliminación de datos electrónicos, y precisó que fueron detenidos el domingo.

La policía sostiene que las escuchas no autorizadas ocurrieron entre 2025 y 2026 —cuando Listyo era el jefe de la policía indonesia— y que los sospechosos ordenaron las intervenciones sin seguir el procedimiento adecuado.

Además, están acusados de haber ordenado a finales de octubre la eliminación de archivos que contenían comunicaciones interceptadas, en un supuesto intento de ocultar pruebas y borrar rastros de la operación.

Bambang Rukminto, analista policial del Instituto de Estudios de Seguridad y Estratégicos, dijo que las presuntas escuchas a un presidente en funciones plantean interrogantes mucho más graves que la vigilancia a empresarios, líderes de partidos políticos u otras figuras públicas.

De acuerdo con el analista, mientras las escuchas a objetivos de menor perfil podrían utilizarse para intimidar u obtener ventajas políticas, esa misma explicación sería difícil de aplicar en este caso.

“Pero si el objetivo es el presidente, ¿cuál sería el motivo? Intimidar al presidente claramente no es una explicación plausible”, sostuvo Rukminto, y añadió que los investigadores no deberían centrarse únicamente en quién habría llevado a cabo la vigilancia, sino también en el propósito de la operación y en quién, en última instancia, se beneficiaría.

“La investigación debe establecer no solo a los autores, sino también el uso previsto de la información y las partes que pudieron haber tenido interés en obtenerla”, manifestó.

Los tres sospechosos podrían enfrentar cargos relacionados con la intercepción, grabación, desvío, alteración, obstrucción o monitoreo ilícito de comunicaciones electrónicas no públicas, delitos que conllevan hasta 10 años de prisión.

Los sospechosos no han respondido públicamente a las acusaciones de escuchas.

Adrianus Meliala, criminólogo de la Universidad de Indonesia y excomisario de la Comisión Nacional de Policía, dijo que las acusaciones planteaban dudas sobre si la vigilancia se realizó en nombre de intereses ajenos a la fuerza policial o al Estado.

“Existe una fuerte sospecha de que las escuchas se llevaron a cabo no en interés del Estado o de la Policía Nacional, sino en interés de otras partes”, afirmó Meliala.

Si de demuestran, las acusaciones podrían interpretarse en el contexto de actividad política que involucra a miembros de la fuerza policial, agregó.

“Nadie esperaba que Listyo Sigit Prabowo fuera señalado como sospechoso”, dijo Meliala. “Pero si se prueban las acusaciones, el caso podría entenderse en el contexto de maniobras políticas. Cualquiera que se involucre en política también debe estar preparado para enfrentar las consecuencias políticas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP