Ejecución fallida en Tennessee reaviva debate sobre métodos de pena de muerte

Testigos de los medios de comunicación relatan los momentos previos a la suspensión de la ejecución de Christa Pike, ocurrida el miércoles 30 de septiembre de 2026 en Nashville, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV) AP

No estaba claro si Pike seguía con vida el jueves. Se la podía oír roncar con fuerza en la cámara de ejecución la noche del miércoles, más de una hora después que comenzara el proceso de ejecución y luego de casi 30 minutos que se le administrara una segunda dosis de pentobarbital.

Pike, condenada a muerte por un espantoso asesinato cometido en 1995, fue trasladada en ambulancia desde la prisión a un hospital, donde estaba recibiendo tratamiento, según indicaron sus abogados.

May Martinez, cuya hija fue asesinada por Pike y el novio de Pike y que viajó a Nashville para ver cómo se cumplía la sentencia, declaró a NBC News que “fue un desastre”.

El fallo, que un experto en pena de muerte describió como sin precedentes, llevó al gobernador Bill Lee a posponer la única ejecución que quedaba en Tennessee este año y a ordenar una revisión “para determinar exactamente qué ocurrió”. También vuelve a plantear preguntas sobre los procedimientos del estado y su uso de inyecciones letales de un solo fármaco.

“Hay muy pocas respuestas esta mañana. Es muy temprano. Hay muchas preguntas”, señaló Lee a los periodistas el jueves en un acto no relacionado, al señalar que no había recibido actualizaciones sobre el estado de Pike. “La gente de nuestro estado merece que se respondan esas preguntas”.

“Esto es una tragedia. No hay nadie que quisiera que ocurriera lo que pasó anoche”, añadió el gobernador. “Me resulta profundamente perturbador que esto haya sucedido en este estado”.

Pike, de 50 años, tenía prevista su ejecución el miércoles por la mañana por el homicidio que cometió a los 18 años y habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Una corte de apelaciones detuvo la ejecución una hora antes que comenzara, pero la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa suspensión horas después.

Las autoridades le administraron a Pike dos dosis de pentobarbital, indicaron sus abogados en documentos judiciales presentados a última hora del miércoles.

El Departamento de Correccionales de Tennessee afirmó en un comunicado que “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la Fiscalía General”.

Tennessee cambió método de ejecución hace dos años

El protocolo de ejecución del estado contempla que se administre un segundo juego de jeringas con el fármaco “si el recluso no ha fallecido” tras el primer juego. No especifica qué ocurre si la persona sigue con vida después del segundo juego.

Tennessee anunció en 2024 que pasaba de una serie de tres fármacos para las inyecciones letales al uso del fármaco único pentobarbital. Eso ocurrió más de dos años después que el estado suspendiera abruptamente la ejecución de Oscar Smith y reconociera que no había garantizado que sus fármacos para la inyección letal se analizaran adecuadamente.

Robin M. Maher, directora ejecutiva del Death Penalty Information Center, afirmó que lo que vivió Pike es “singular y sin parangón”.

Otras siete personas han sobrevivido a problemas médicos debido a que el equipo de ejecución no logró acceder a una vena para administrar los fármacos de la inyección letal, pero nadie había permanecido con vida tras recibir los fármacos utilizados en esas ejecuciones, aclaró.

Las ejecuciones en Estados Unidos han caído de forma pronunciada desde el inicio de este siglo, a medida que ha aumentado la oposición pública y también las preocupaciones por los costos y por los fármacos usados en las inyecciones letales. Pero el número de ejecuciones casi se duplicó el año pasado, impulsado por un aumento récord en Florida.

Pike habría sido la persona número 30 ejecutada en Estados Unidos este año.

Pike estaba despierta en la cámara de ejecución

Sujeta a una camilla en la cámara de ejecución, Pike se describió a sí misma como en paz.

“Voy a dejar este mundo de la misma manera en que pasé la mayor parte de mi vida, y eso es enamorada”, dijo en sus palabras “finales”.

Pero permaneció despierta y, en un momento, levantó la cabeza y preguntó a funcionarios de la prisión si se suponía que su brazo debía sentirse así. Una hora después que las autoridades levantaran por primera vez las cortinas de la cámara de ejecución, los testigos informaron que se administró una segunda dosis de pentobarbital.

A Pike todavía se la podía oír roncar detrás de una cortina cerrada hasta que se cortó el micrófono casi 30 minutos después.

Los abogados de Pike presentaron a última hora del miércoles una moción de emergencia ante la Corte Suprema de Tennessee para que se detuviera y suspendiera de inmediato la ejecución, al afirmar que ella estaba en una “agonía innecesaria” y que el procedimiento violaba su derecho a ser ejecutada sin castigos crueles e inusuales. También presentaron mociones ante otros dos tribunales.

Fue la segunda vez este año que Tennessee no ha podido completar una ejecución: las autoridades estatales suspendieron en mayo la inyección letal de Tony Carruthers, condenado por secuestrar y matar a tres personas en 1994, luego que los ejecutores intentaran y no lograran durante más de una hora colocar una vía intravenosa para administrar pentobarbital.

Pike y su novio fueron condenados por el apuñalamiento y la golpiza mortales en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, una compañera en un centro de capacitación laboral en Knoxville. El asesinato atrajo atención porque se talló un pentagrama en el cuerpo de Slemmer, avivando temores sobre el culto satánico durante el “pánico satánico” de las décadas de 1980 y 1990.

El novio de Pike no era elegible para la pena de muerte porque tenía 17 años en el momento del asesinato y recibió una condena de cadena perpetua. El año pasado se le negó la libertad condicional.

Caso de Pike reaviva debate sobre pena de muerte

Pike no negó haber cometido el asesinato, pero sus partidarios sostuvieron que el estado debería considerar su edad en ese momento, su enfermedad mental y sus denuncias de abuso sexual severo.

El defensor federal adjunto Stephen Ferrell dijo que la condena a muerte de Pike es un caso atípico porque a otros adolescentes de 18 años en Tennessee se les han anulado condenas de ese tipo.

Tras el asesinato, a Pike se le diagnosticó trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. En su petición de clemencia, dijo que sólo quería pelear con Slemmer, pero la mató en un ataque frenético cuando no pudo “frenar”.

“Me tomó muchos años siquiera darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho”, expresó Pike en un comunicado.

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Los periodistas de The Associated Press Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur; Ed White en Detroit; Russ Bynum en Savannah, Georgia; Hallie Golden en Seattle; y Hannah Schoenbaum en Salt Lake City contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP