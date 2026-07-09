Egipto se queja de sesgo arbitral en derrota ante Argentina y FIFA dice que es algo "infundado"

El técnico de Egipto Hossam Hassan es amonestado por el árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina por los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

El seleccionador egipcio Hossam Hassan, y varios jugadores criticaron el arbitraje después de quedarse incrédulos ante la reacción de Argentina al anotar tres goles sin respuesta en 13 minutos para completar una de las grandes remontadas en la historia de los mundiales.

“La defensa de los derechos e intereses de la selección egipcia no es un asunto que pueda ignorarse, minimizarse o tratarse como secundario”, señaló la EFA (las siglas en inglés de la federación) en un comunicado. “Es una responsabilidad que asumimos con plena convicción y determinación”.

El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, indicó en un comunicado emitido la noche del miércoles que, si bien el debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, “las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”.

“Nadie puede poner en duda la integridad de los árbitros de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA”, manifestó. “Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien”.

La EFA sostuvo que el árbitro no utilizó de manera adecuada el sistema de Asistente de Videoarbitraje (VAR), lo que derivó en la derrota ante Argentina.

Egipto pareció haber marcado su segundo gol a los 58 minutos, pero una revisión del VAR determinó que Marwan Attia había cometido falta sobre el defensor argentino Lisandro Martínez al inicio de la jugada que desembocó en el gol.

“Varios incidentes clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia y la equidad de decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido”, rezó el comunicado de la EFA.

Collina señaló que “durante una competición, preferimos no centrarnos en incidentes específicos”, pero respaldó la decisión sobre Attia.

“Si se identifica una falta en la construcción de la jugada y se considera que tuvo impacto en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego”, explicó Collina. “No existe un límite definido ni respecto a la distancia a la portería ni respecto al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol”.

Afirmó que, en el caso controvertido, Attia “claramente pisa el pie del argentino número 6, Lisandro Martínez”.

“Creemos que una falta es una falta”, añadió Collina. “Independientemente de si la falta parece ‘evidente’, si el árbitro no la vio en el campo de juego, el VAR puede intervenir”.

Mostafa Ziko anotó más tarde para darle a Egipto una ventaja de 2-0, pero todo el impulso pasó al lado de Argentina cuando Lionel Messi asistió a Cristian Romero a los 79 minutos, el primero de tres goles consecutivos.

Hassan levantó los brazos formando una “X” para señalar abuso racial después del gol de la victoria de Argentina, a los dos minutos del tiempo añadido. Tras el partido, Hassan declaró que su equipo fue víctima de un estamento futbolístico que favorecía a Messi y a Argentina.

En el dramático desenlace del partido, el entrenador de porteros de Egipto, Saafan Elsaghir, fue expulsado y se mostraron varias tarjetas amarillas a jugadores egipcios. El comunicado de la EFA indicó que varios expertos y analistas han defendido a Egipto, subrayando la importancia de la integridad, la equidad y la transparencia en el arbitraje en el mayor escenario del fútbol.

El comunicado de la EFA expresó la frustración entre los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados de Egipto.

“Todo jugador que viste la camiseta egipcia, y todo aficionado que respalda al equipo, merece justicia, respeto y una aplicación igualitaria de las reglas del juego”.

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FUENTE: AP