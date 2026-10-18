Egipto promete ayudar a Arabia Saudí a defenderse de los hutíes

Una procesión fúnebre por un miembro de los hutíes caído, en Saná, Yemen, el 17 de octubre del 2026. (AP foto/Osamah Abdulrahman) AP

El Consejo de Defensa Nacional prometió proporcionar “todas las formas posibles de apoyo” para permitir que Arabia Saudí defienda su seguridad, de acuerdo con un comunicado presidencial. El consejo es presidido por el presidente Abdel-Fatá el-Sisi, y el anuncio surge un mes después de una visita del príncipe heredero saudí.

Arabia Saudí ha estado presionando a sus aliados para obtener asistencia militar. Los hutíes han atacado repetidamente aeropuertos e infraestructura petrolera en todo el reino con drones y misiles que pueden cambiar de dirección durante el vuelo, lo que supone un desafío para los interceptores. Al menos 19 personas han muerto, miles de vuelos se han visto afectados y los mercados globales se han sacudido.

El ministro de Defensa saudí también se reunía el domingo con el presidente de Emiratos Árabes Unidos para hablar de maneras de fortalecer la cooperación, según la agencia de noticias emiratí WAM. Los países han tenido relaciones tensas en el pasado reciente, ya que respaldaron a facciones distintas dentro de la coalición yemení que combate a los rebeldes.

No se ofrecieron detalles. El-Sisi pidió el sábado al Parlamento que le conceda la autorización para desplegar tropas y equipo militar en el extranjero.

El aumento de los combates ha amenazado a civiles tanto en Arabia Saudí como en Yemen, donde se ha visto un retorno a la guerra civil.

El aeropuerto de la capital interina del gobierno yemení reconocido internacionalmente, Adén, ha sido atacado y lo mismo con un palacio utilizado por el gobierno.

Un atentado mató el domingo al menos a nueve personas, entre ellas cinco niños y dos mujeres, en la provincia norteña de Saada, controlada por los rebeldes, informó el Ministerio de Salud administrado por los hutíes.

El portavoz Anees al-Asbahi indicó que el ataque alcanzó una casa en el distrito de Sahar e hirió a otras 19 personas, incluidos 11 niños. Algunos estaban en estado crítico, precisó.

Al-Asbahi responsabilizó a Arabia Saudí. No hubo comentarios del reino. El canal satelital al-Masirah, administrado por los hutíes, emitió imágenes de personas retirando escombros con las manos y sacando a dos jóvenes de entre los restos.

Los rebeldes afirmaron que asaltos de fuerzas lideradas por Arabia Saudí habían matado o herido a más de 30 personas en las últimas 24 horas. El general de brigada Yahya Sarí, portavoz militar de los hutíes, sostuvo que se llevaron a cabo 110 lanzamientos con misiles o bombardeos contra sitios civiles en Saná y otras ciudades. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esa afirmación.

Al otro lado de la frontera, en Arabia Saudí, un helicóptero artillado saudí se estrelló cerca de la ciudad de Najran, en el suroeste, y murieron los dos tripulantes, informó un portavoz militar saudí, que citó una falla técnica. Los hutíes habían afirmado que lo derribaron.

Más tarde, autoridades de la Defensa Civil saudí señalaron que un proyectil disparado por los hutíes cayó en una zona residencial de la provincia de Najran e hirió a seis personas.

Acusaciones y llamados a la mediación

Los hutíes han reanudado los ataques contra Arabia Saudí en las últimas semanas porque el reino ha respaldado al gobierno yemení reconocido internacionalmente en la guerra civil. Los rebeldes se apoderaron recientemente de más territorio a lo largo de la costa yemení del mar Rojo y cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa de navegación al estrecho de Ormuz.

El principal negociador de los hutíes culpó el domingo a Arabia Saudí de la escalada. Mohamed Abdulsalam escribió en redes sociales que los rebeldes habían advertido al reino que no atacara el aeropuerto de Saná, controlado por los rebeldes, a mediados de julio.

Ese ataque impidió el aterrizaje de un vuelo iraní que transportaba a una delegación hutí que regresaba del funeral del líder supremo de Irán, quien había muerto en los ataques iniciales de la guerra en febrero.

Los hutíes, enfurecidos por el prolongado bloqueo saudí en su contra, declararon su propio bloqueo contra el reino.

Omán había ofrecido una tregua de cinco días durante la cual ambas partes se reunirían y resolverían su disputa, dijo Abdulsalam. Señaló que los hutíes aceptaron detener los ataques si Arabia Saudí accedía a “exigencias humanitarias”. No dio más detalles.

Afirmó que Arabia Saudí no mostró “ninguna señal de estar dispuesta a tratar de manera positiva” esas exigencias. Poco después, los rebeldes lanzaron su ofensiva hacia el sur por la costa del mar Rojo.

Un diplomático saudí indicó la semana pasada que el reino había pedido una reunión en Omán con los hutíes en julio “para resolver las diferencias pendientes y poner fin a esta escalada”, pero que los rebeldes se negaron a participar.

Al-Azhar, la principal institución religiosa del mundo musulmán suní, en Egipto, pidió el domingo la formación de un “comité urgente de mediación” para poner fin a los conflictos en toda la región árabe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP