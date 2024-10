USA Today sigue los pasos de Los Angeles Times y The Washington Post

El diario USA Today, el único de circulación nacional en todos los Estados Unidos , siguió los pasos de los periódicos Los Angeles Times y The Washington Post, al decidir no apoyar a ningún candidato en las elecciones presidenciales del próximo martes.

“Si bien USA Today no respaldará a la presidencia, los editores locales de las publicaciones de USA Today Network tienen la discreción de respaldar a nivel estatal o local”, agregó la vocera.

En los casos de los diarios de Los Angeles y Washington DC, ambos ya tenían listos sus editoriales para apoyar a la vicepresidente Harris, pero los dueños, Patrick Soon-shiong y Jeff Bezos, respectivamente, ordenaron frenar la publicación.

En un crudo artículo de opinión, en el que el multimillonario Bezos explica por qué The Washington Post no apoyará a ningún candidato, escribió:

“Los respaldos presidenciales no hacen nada para inclinar la balanza de una elección. Ningún votante indeciso en Pennsylvania va a decir: "Me voy con el respaldo del Periódico A". Ninguno. Lo que realmente hacen los respaldos presidenciales es crear una percepción de parcialidad. Una percepción de no independencia. Ponerles fin es una decisión basada en principios y es la correcta”.

“Por sí solo, negarse a respaldar a los candidatos presidenciales no es suficiente para hacernos avanzar mucho en la escala de confianza, pero es un paso significativo en la dirección correcta. Ojalá hubiéramos hecho el cambio antes, en un momento más alejado de las elecciones y de las emociones que las rodearon. Se trataba de una planificación inadecuada y no de una estrategia intencionada”, aseguró Bezos, quien criticó la pérdida de credibilidad de los medios en el gran público americano.