Unidad y esperanza: Trump llama a la unión en su primera gran intervención tras el atentado

“Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza. (…) Me presento a presidente para todo Estados Unidos, no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad”, declaró Trump con su oreja derecha todavía vendada.

El magnate neoyorquino llegó a la ciudad un día después de haber sido herido de bala el sábado en Butler ( Pensilvania ). Aunque no intervino hasta hoy, su presencia en los días anteriores demostró que el apoyo de sus correligionarios no tiene fisuras.

Trump prometió un gobierno que sirva a los estadounidenses “mejor que nunca”: “Nada me detendrá en esta misión porque nuestra visión es justa y nuestro rumbo puro. No importa qué obstáculo se nos presente. No nos vendremos abajo, no lo haremos mal. No daremos marcha atrás y nunca dejaré de luchar por ustedes”, sostuvo.