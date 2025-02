Trump y Zelenskyy protagonizan una fuerte pelea en la Casa Blanca: "O llegamos a un acuerdo o estamos fuera"

El encuentro, que tuvo lugar en el Salón Oval, estuvo marcado por la confrontación. Trump y el vicepresidente JD Vance cuestionaron la postura del líder ucraniano, acusándolo de no mostrar suficiente gratitud por el apoyo estadounidense durante los tres años de conflicto con Rusia. En medio de la discusión, Trump le advirtió: "No estás en una buena posición en este momento" , sugiriendo que la situación de Ucrania en el campo de batalla era precaria.

"Tuvimos una reunión muy significativa en la Casa Blanca. Se aprendió mucho que solo se entiende bajo presión. He determinado que Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque cree que nuestra participación le da ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ. Le faltó el respeto a Estados Unidos en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz."