Trump visitará nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida

En la imagen, tomada de un video sin fecha publicado por la oficina del procurador estatal James Uthmeier, se muestra un aeródromo abandonado en Everglades, a unos 72 kilómetros (45 millas) al oeste de Miami en el que, según autoridades, una instalación de detención de migrantes, apodada “Alcatraz de los caimanes) se encuentra a unos días de entrar en funcionamiento. (Cortesía de la oficina del procurador estatal General James Uthmeier via AP)

"Lo que sucederá es que llevarán a la gente allí", declaró DeSantis durante una conferencia de prensa no relacionada en Wildwood. " No podrán ir a ninguna parte una vez que estén allí, a menos que sean llevados, porque no hay civilización cerca, así que la seguridad es increíble".

La instalación ha generado protestas por su posible impacto en el delicado ecosistema y críticas de que Trump está tratando de enviar un mensaje cruel a los inmigrantes. Algunos líderes nativos americanos también se han opuesto a la construcción, diciendo que la tierra es sagrada.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien popularizó el nombre "Alcatraz de los Caimanes", ha descrito la instalación como una “solución integral para llevar a cabo la agenda de deportación masiva del presidente Trump”.

"Realmente no hay a dónde ir. Si estás alojado allí, si estás detenido allí, no hay forma de entrar, ni de salir", dijo al comentarista de medios conservadores Benny Johnson.

Ha descrito la instalación como "Alcatraz de los Caimanes". El Departamento de Seguridad Nacional publicó una imagen de caimanes con sombreros con el acrónimo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas.

Los funcionarios estatales en Florida están liderando la construcción, pero gran parte del costo está siendo cubierto por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, que es más conocida por responder a huracanes y otros desastres naturales.

____

Gómez Licón reportó desde Fort Lauderdale, Florida.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press