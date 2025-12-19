TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

Estados Unidos suspendió de manera inmediata el Programa de Visas de Diversidad (DV1), conocido popularmente como la lotería de green cards, tras confirmarse que el presunto autor del ataque mortal en la Universidad de Brown ingresó al país gracias a este sistema migratorio.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la medida este jueves, señalando que Claudio Manuel Neves-Valente, ciudadano portugués y sospechoso del ataque, obtuvo la residencia permanente en 2017 gracias al programa DV1.
“Bajo la dirección del presidente Trump, estoy ordenando al USCIS la pausa inmediata del programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense resulte perjudicado por este desastroso programa”, afirmó Noem.
Un caso que desató alarma nacional
Neves-Valente fue acusado del asesinato de dos estudiantes de la Universidad de Brown y es sospechoso de la muerte de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Este jueves, el jefe de Policía de Providence, Oscar Pérez, confirmó que el sospechoso se suicidó en un depósito del estado de New Hampshire, donde fue hallado junto a dos armas de fuego.
La noticia provocó un fuerte debate político sobre la seguridad del sistema migratorio y la eficacia de los controles aplicados a los beneficiarios del Programa de Visas de Diversidad.
¿En qué consiste la lotería de visas?
Creado en 1990, el Programa de Visas de Diversidad permite otorgar cada año hasta 50.000 residencias permanentes a ciudadanos de países con bajos niveles de migración hacia Estados Unidos.
Cada solicitante debe:
-
Cumplir requisitos de elegibilidad básica
-
Aprobar exámenes médicos
-
Pasar verificaciones de seguridad
-
Realizar una entrevista consular
Aun así, la Casa Blanca ha cuestionado su efectividad y ha ordenado su suspensión indefinida, pendiente de una revisión exhaustiva del sistema.
Un futuro incierto para millones de aspirantes
Más de 14 millones de personas participan cada año en esta lotería migratoria. La suspensión, anunciada tras uno de los ataques más graves ocurridos en un campus universitario en los últimos años, podría marcar un cambio estructural en la política migratoria estadounidense.
Las autoridades no han precisado si la medida será permanente ni cómo afectará a solicitantes con procesos abiertos.