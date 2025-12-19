americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

EE.UU. suspende la lotería de ‘green cards’ tras el ataque mortal en Brown. El autor ingresó por el programa DV1. DHS anuncia pausa inmediata por seguridad

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump VISA

Estados Unidos suspendió de manera inmediata el Programa de Visas de Diversidad (DV1), conocido popularmente como la lotería de green cards, tras confirmarse que el presunto autor del ataque mortal en la Universidad de Brown ingresó al país gracias a este sistema migratorio.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la medida este jueves, señalando que Claudio Manuel Neves-Valente, ciudadano portugués y sospechoso del ataque, obtuvo la residencia permanente en 2017 gracias al programa DV1.

“Bajo la dirección del presidente Trump, estoy ordenando al USCIS la pausa inmediata del programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense resulte perjudicado por este desastroso programa”, afirmó Noem.

Un caso que desató alarma nacional

Neves-Valente fue acusado del asesinato de dos estudiantes de la Universidad de Brown y es sospechoso de la muerte de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Este jueves, el jefe de Policía de Providence, Oscar Pérez, confirmó que el sospechoso se suicidó en un depósito del estado de New Hampshire, donde fue hallado junto a dos armas de fuego.

La noticia provocó un fuerte debate político sobre la seguridad del sistema migratorio y la eficacia de los controles aplicados a los beneficiarios del Programa de Visas de Diversidad.

¿En qué consiste la lotería de visas?

Creado en 1990, el Programa de Visas de Diversidad permite otorgar cada año hasta 50.000 residencias permanentes a ciudadanos de países con bajos niveles de migración hacia Estados Unidos.

Cada solicitante debe:

  • Cumplir requisitos de elegibilidad básica

  • Aprobar exámenes médicos

  • Pasar verificaciones de seguridad

  • Realizar una entrevista consular

Aun así, la Casa Blanca ha cuestionado su efectividad y ha ordenado su suspensión indefinida, pendiente de una revisión exhaustiva del sistema.

Un futuro incierto para millones de aspirantes

Más de 14 millones de personas participan cada año en esta lotería migratoria. La suspensión, anunciada tras uno de los ataques más graves ocurridos en un campus universitario en los últimos años, podría marcar un cambio estructural en la política migratoria estadounidense.

Las autoridades no han precisado si la medida será permanente ni cómo afectará a solicitantes con procesos abiertos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Personas se reúnen afuera de un almacén donde se encontró muerto a un sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Salem, Nueva Hampshire. (Foto AP/Reba Saldanha)

Trump suspende programa de lotería de "green cards" con que sospechoso de tiroteos ingresó a EEUU

Lonas colocadas frente al nombre del Centro Kennedy el viernes 19 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP /Mark Schiefelbein)

El Centro Kennedy comienza obra para añadir el nombre de Trump a su edificio

La Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 30 de septiembre del 2025. (AP foto/Charles Krupa)

Gobierno de Trump apelará orden que revierte recortes de fondos federales a Harvard

ARCHIVO – Un hombre sostiene sus papeles de inmigración estando esposado tras ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fuera de un tribunal de inmigración, el 17 de junio de 2025, en el edificio federal Jacob K. Javits en Nueva York. (AP Photo/Olga Fedorova, Archivo)

Despiden a abogado militar por oponerse a política de deportaciones de Trump

Destacados del día

TRUMP suspende la lotería de green cards tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Policía de Providence, se muestran imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso en el tiroteo masivo ocurrido en la Universidad Brown. (Departamento de Policía de Providence vía AP)

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown y el asesinato de profesor del MIT

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara victoria sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara "victoria" sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter