Trump sufre otro intento de asesinato en su club de golf de Florida

En un correo electrónico a sus partidarios, Trump dijo: “Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores empiecen a descontrolarse, quería que escuchasen esto primero: ¡estoy a salvo y bien!”. Y añadió: “Nada me frenará. ¡No me rendiré nunca!”.

CORRECTION EEUU-ELECCIONES-TRUMP

CORRIGE LA ORTOGRAFÍA DE LA FOTÓGRAFA - Vehículos policiales vigilan cerca del club de golf Trump International, el domingo 15 de septiembre de 2024, en West Palm Beach, Florida, después de que se reportaron disparos cerca del expresidente Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. (AP Foto/Stephany Matat)

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.