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Fuerzas armadas de Corea del Sur y EEUU acordaron acortar sus ejercicios militares

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Las fuerzas armadas de Corea del Sur y Estados Unidos acordaron reducir la duración de sus maniobras militares a petición de Washington, informó la nación asiática el miércoles.

Soldados del ejército de Estados Unidos realizan ejercicios de entrenamiento, el martes 18 de agosto de 2026, en un río en Yeoncheon, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon)
Soldados del ejército de Estados Unidos realizan ejercicios de entrenamiento, el martes 18 de agosto de 2026, en un río en Yeoncheon, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

Los ejercicios en curso con Estados Unidos concluirán el viernes, y no el 27 de agosto como se tenía previsto en un principio, indicaron las fuerzas surcoreanas en un comunicado. También acordaron reducir la escala de algunos ejercicios conjuntos sobre el terreno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado recortes a las maniobras poco antes de que comenzaran el lunes.

Trump citó lo que describió como una buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un y la negativa de Corea del Sur a sumarse a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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