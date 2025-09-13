Trump pide a países de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso; amenaza con más aranceles a China

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asisten a una ceremonia en el Pentágono para conmemorar el 24 aniversario de los ataques del 11 de septiembre, el jueves 11 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Trump publicó en su red social que el compromiso de la OTAN para ganar la guerra “ha sido mucho menos del 100%” y que la compra de petróleo ruso por parte de algunos miembros de la alianza militar es “impactante”. Como si hablara con los miembros de la OTAN, dijo: “Esto debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación sobre Rusia”.

Desde 2023, Turquía, miembro de la alianza, es el tercer mayor comprador de petróleo ruso, después de China e India, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Otros miembros de la alianza, de 32 Estados, involucrados en la compra de petróleo ruso incluyen a Hungría y Eslovaquia. No está claro si Trump querría confrontar directamente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan o al primer ministro húngaro Viktor Orbán. Esto deja incierto si las amenazas podrían realmente llevar a nuevos aranceles o a una prohibición de las compras de petróleo ruso.

La publicación de Trump llega después del reciente vuelo de múltiples drones rusos hacia Polonia, un movimiento escalatorio por parte de Moscú al ingresar al espacio aéreo de un aliado de la OTAN. Polonia derribó los drones, sin embargo, Trump minimizó la gravedad del incidente y los motivos de Rusia al decir que “podría haber sido un error”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el sábado que la incursión de drones fue “inaceptable y desafortunada y peligrosa” al juzgar que la respuesta de la OTAN hasta ahora ha sido apropiada. Aún así, Rubio dijo que no estaba claro si los drones fueron enviados intencionalmente a Polonia.

“La pregunta es si los drones fueron dirigidos específicamente a entrar en Polonia”, señaló Rubio. “Si ese es el caso, que la evidencia nos lleve allí, entonces obviamente sería un movimiento altamente escalatorio”.

Aunque Trump, como candidato, prometió terminar la guerra rápidamente, aún no ha tocado los puntos de presión necesarios para poner fin a la violencia y en ocasiones ha sido visto como reacio a confrontar al presidente ruso Vladímir Putin. Actualmente, el Congreso está tratando de que el presidente de Estados Unidos respalde un proyecto de ley que endurece las sanciones, después de que Trump el mes pasado recibiera a Putin en Alaska para conversaciones que no lograron avances hacia la paz.

Estados Unidos y sus aliados buscan mostrar un grado más firme de resolución contra Rusia. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes, la embajadora interina de Estados Unidos, Dorothy Shea, dijo que su nación “defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN” y que los drones que ingresaron a Polonia “intencionalmente o no muestran un inmenso desprecio por los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos para poner fin a este conflicto”.

El Reino Unido también tomó medidas el viernes para penalizar el comercio de petróleo ruso, incluyendo una prohibición de 70 embarcaciones supuestamente utilizadas en su transporte. También sancionó a 30 individuos y empresas, incluidas empresas con sede en China y Turquía, que han suministrado a Rusia componentes electrónicos, químicos, explosivos y otros componentes de armas.

En su publicación, Trump dijo que una prohibición de la OTAN sobre el petróleo ruso más aranceles a China “también sería de gran ayuda para TERMINAR esta guerra mortal, pero RIDÍCULA”.

El presidente dijo que los miembros de la OTAN deberían imponer aranceles del 50% al 100% a China y retirarlos si la guerra que comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 termina.

“China tiene un fuerte control, e incluso dominio, sobre Rusia”, publicó, y aranceles poderosos “romperán ese dominio”.

El presidente de Estados Unidos ordenó aranceles de 25% sobre los productos de la India por la compra de productos energéticos rusos. Ha impuesto en total un arancel del 50% a la India, aunque Trump ha indicado que las negociaciones con el primer ministro indio Narendra Modi podrían ayudar a resolver las diferencias.

La perspectiva de nuevos aumentos de impuestos de importación sobre China y su represalia podría conllevar daños colaterales para las economías de Estados Unidos y Europa.

A principios de este año, Trump impuso nuevos aranceles del 145% a los productos chinos, lo que llevó a Beijing a responder con impuestos de importación del 125% sobre los productos estadounidenses. Los impuestos a ese nivel eran esencialmente un bloqueo al comercio entre las dos economías más grandes del mundo, causando preocupaciones sobre el crecimiento global que llevaron a negociaciones que redujeron los aranceles impuestos por ambas naciones.

Para que las conversaciones comerciales pudieran proceder, América redujo sus aranceles contra China a un todavía alto 30%, mientras que China llevó su tasa al 10%.

En su publicación, el presidente republicano dijo que la responsabilidad de la guerra recaía en su predecesor, el demócrata Joe Biden, y en el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. No incluyó en esa lista a Putin, quien ordenó la invasión.

La publicación de Trump se basa en una llamada el viernes con ministros de finanzas del Grupo de los Siete, un foro de democracias industrializadas. Durante la llamada, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, instaron a sus homólogos a tener un “frente unificado” para cortar “los ingresos que financian la máquina de guerra de Putin”, según la oficina de Greer.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press