Trump ordena la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin

Para formar esta reserva, el Gobierno utilizará exclusivamente los bitcoins en su posesión, adquiridos a través de decomisos judiciales o sanciones impuestas por agencias gubernamentales. No se podrán adquirir nuevas unidades sin una nueva autorización ejecutiva o legislativa, ni vender las existentes.

Además de la reserva de Bitcoin, la orden contempla la formación de una segunda reserva para otros criptoactivos. Aunque la lista específica de monedas aún no ha sido detallada, Trump adelantó que incluirá XRP, SOL, ADA y ETH, entre otras.

"Un Fort Knox digital"

David Sacks, asesor presidencial y responsable de la estrategia cripto de Trump, señaló que el Gobierno estadounidense posee aproximadamente 200.000 bitcoins, aunque nunca se ha realizado una auditoría oficial hasta la establecida en la nueva orden ejecutiva.

Sacks criticó las ventas prematuras de Bitcoin realizadas en el pasado, que habrían generado pérdidas superiores a los 17.000 millones de dólares. Con esta iniciativa, el Gobierno busca maximizar el valor de sus tenencias y establecer una política financiera de largo plazo. "Es un Fort Knox digital que no costará un centavo a los contribuyentes", aseguró Sacks, enfatizando que cualquier adquisición futura deberá ser "presupuestariamente neutra".

Estados Unidos y su apuesta por el liderazgo en criptomonedas

Esta acción refuerza el compromiso del presidente Trump de convertir a Estados Unidos en la "criptocapital del mundo", una promesa clave durante su campaña. En los últimos meses, el mandatario ha promovido diversas iniciativas en el sector, como la plataforma cripto The DeFiant Ones, la compañía World Liberty Financial y la moneda $TRUMP.

Criptocumbre en la Casa Blanca

La orden ejecutiva se da a conocer en la antesala de una cumbre sobre criptomonedas que se celebrará en la Casa Blanca. En la reunión del viernes participarán figuras clave del sector, como Shayne Coplan, CEO de Polymarket, junto con reguladores y funcionarios gubernamentales. La Administración considera este evento como una muestra más de su compromiso con el ecosistema de activos digitales.

Impacto en el mercado

Tras el anuncio, el precio de Bitcoin registró una caída del 5,7% frente al dólar, aunque posteriormente se recuperó hasta estabilizarse con una disminución del 3%. Otras criptomonedas, como XRP y Dogecoin, también experimentaron descensos en su valor.

Con esta medida, la Administración Trump busca consolidar el papel de Estados Unidos en el mercado global de criptomonedas, asegurando una estrategia de gestión más estructurada y con visión de futuro para estos activos digitales.