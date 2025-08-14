americateve

Trump

Trump ordena despliegue militar en el Caribe para enfrentar a cárteles narcoterroristas

La decisión forma parte de una de las principales promesas de campaña del líder conservador, como lo fue combatir no solamente la entrada del fentanilo y otro tipo de narcóticos, sino también limitar la entrada de inmigrantes ilegales.

americateve | Redacción América Noticias Miami
El Himno Nacional de Estados Unidos suena mientras el presidente Donald Trump asiste al desfile militar para conmemorar el 250 aniversario del Ejército, que coincide con su 79no cumpleaños, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El Himno Nacional de Estados Unidos suena mientras el presidente Donald Trump asiste al desfile militar para conmemorar el 250 aniversario del Ejército, que coincide con su 79no cumpleaños, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La administración del presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el sur del mar Caribe con el objetivo de combatir a los principales cárteles de la droga de la región, según informó este jueves la agencia Reuters.

La operación, que se desarrollará durante varios meses en aguas internacionales y espacio aéreo de la zona, incluirá al menos un submarino de ataque, un buque de guerra y varios aviones espía P-8. Estos recursos no solo se emplearán para vigilancia e inteligencia, sino también para posibles ataques selectivos, en caso de que se considere necesario.

Entre las organizaciones señaladas como objetivos figuran el Cártel de Jalisco Nueva Generación (México) y el Cártel de los Soles (Venezuela), ambos catalogados como organizaciones terroristas globales.

Un funcionario de la administración, bajo condición de anonimato, explicó que el despliegue forma parte de una de las principales promesas de campaña de Trump: frenar el ingreso de fentanilo y otros narcóticos, así como limitar la inmigración ilegal. El expresidente ha reiterado en diversas ocasiones su intención de usar a las Fuerzas Armadas para enfrentar a estos grupos.

“Este despliegue tiene como objetivo enfrentar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de organizaciones narco-terroristas especialmente designadas”, indicó el funcionario a Reuters.

Presión sobre Maduro

La medida llega pocos días después de que se revelara que Trump firmó en secreto una directiva para autorizar el uso de la fuerza militar contra varios cárteles. También coincide con el anuncio de la fiscal general Pam Bondi, quien duplicó la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, elevándola a 50 millones de dólares.

Bondi acusó a Maduro de colaborar con el Cártel de los Soles y el Cártel de Sinaloa para introducir drogas en Estados Unidos. Además, aseguró que se han incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al mandatario venezolano y prometió que “será llevado ante la justicia”.

Organizaciones en la lista negra

El pasado 20 de febrero, el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados a ocho grupos criminales: el Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.

Posteriormente, el 26 de julio, el Departamento del Tesoro incluyó al Cártel de los Soles en la lista y acusó directamente a Nicolás Maduro de liderar esta red criminal.

