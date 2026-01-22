americateve

ULTIMA HORA

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero

El USS George H. W. Bush fue detectado a unas 60 millas náuticas al norte de Varadero, mientras Washington mantiene un intenso despliegue militar en el Caribe y La Habana guarda silencio

Por Redacción América Noticias Miami
Trump

El portaviones de propulsión nuclear USS George H. W. Bush, uno de los buques de guerra más poderosos de la Armada de Estados Unidos, se encuentra a aproximadamente 60 millas náuticas al norte de Varadero, en aguas cercanas a Cuba, según datos de la plataforma de seguimiento marítimo Marine Traffic.

De acuerdo con el medio Aero Noticias Venezuela, el buque estaría realizando ejercicios con fuego naval durante la mañana de este jueves. Hasta el momento, las autoridades del régimen cubano no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la presencia del portaviones.

Screenshot 2026-01-22 at 3.05.40PM

Un coloso naval frente a Cuba

El USS George H. W. Bush, en servicio desde 2009, tiene capacidad para más de 90 aeronaves —entre aviones y helicópteros— y una tripulación que supera las 5.000 personas, lo que lo convierte en un activo estratégico clave dentro del poder militar estadounidense.

Reorganización militar tras la captura de Maduro

Este despliegue se produce en el contexto de la reorganización militar de Estados Unidos en el Caribe iniciada tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 8 de enero. Según informó The Washington Post, Washington reubicó entonces al USS Iwo Jima y al USS San Antonio en aguas al norte de Cuba, en el océano Atlántico.

En aquel momento, no se mencionó el movimiento del USS George H. W. Bush, lo que ahora incrementa la incertidumbre sobre el alcance real de las operaciones estadounidenses en la región.

Screenshot 2026-01-22 at 3.01.46PM

Advertencias de Trump y reacción del régimen

Los movimientos ocurren mientras la Administración Trump no ha dado por concluidas las operaciones militares en el Caribe. En declaraciones recientes, el presidente estadounidense afirmó que, respecto a Cuba, la única opción posible sería “entrar y destruir el lugar”, palabras que han generado fuertes reacciones.

Trump sostuvo además que el régimen cubano “parece que está a punto de caer”, al señalar que la Isla perdió su principal fuente de ingresos tras el colapso del apoyo venezolano.

En respuesta, el gobernante Miguel Díaz-Canel calificó las declaraciones como una “incitación a la masacre” y no descartó una agresión militar. En un discurso reciente, aseguró que Cuba resistiría con la misma fiereza de las guerras de independencia, la Sierra Maestra, las misiones en África y los acontecimientos recientes en Caracas.

“No les tenemos absolutamente ningún miedo. No van a intimidarnos”, afirmó Díaz-Canel.

El mandatario cubano insistió en que no habrá rendición ni concesiones políticas ante lo que calificó como amenazas y coerción por parte de Washington.

Advertencia desde EE.UU.

En este contexto, el general retirado David Petraeus, exdirector de la CIA, advirtió que el régimen cubano “debería estar muy preocupado”. En declaraciones al podcast alemán The Pioneer, Petraeus afirmó que, tras la crisis venezolana, Cuba enfrenta una situación extremadamente difícil.

Desde su perspectiva, luego de 37 años de servicio militar, Estados Unidos cuenta actualmente con “un enorme margen de influencia sobre Cuba”.

