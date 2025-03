Sondeo: estadounidenses de origen asiático no apoyan recortes de DOGE a agencias

La encuesta, publicada el miércoles por AAPI Data y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC, muestra que los adultos de origen asiático, nativos hawaianos e isleños del Pacífico (un segmento de la población conocido con el acrónimo en inglés APPI/Asian Americans and Pacific Islanders) quieren que el gobierno se concentre más en los costos cotidianos. Consideran que el gobierno federal debería hacer más para abordar los altos precios.