Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU visitará penal salvadoreño donde hay venezolanos deportados

Una pregunta clave pendiente sobre el estatus de los deportados es cuándo y cómo podrían ser liberados de la prisión, ya que no están cumpliendo condenas. Ya no aparecen en el localizador de detenidos en línea de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y no han comparecido ante un juez en El Salvador. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido que muchos no tienen antecedentes penales.