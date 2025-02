Republicanos de la Cámara presentan plan para ampliar recortes fiscales por 4,5 billones

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Lindsey Graham, derecha, se une al senador Jeff Merkley, el miembro de mayor jerarquía, mientras el panel trabaja en la configuración de la Resolución Presupuestaria del Año Fiscal 2025, en el Capitolio, en Washington, el miércoles 12 de febrero de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved