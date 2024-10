Qué esperar el día de las elecciones en Oregon

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un trabajador electoral examina una papeleta en la oficina electoral del condado de Clackamas el 19 de mayo de 2022, en Oregon City, Oregón. (AP Foto/Gillian Flaccus, Archivo)

A continuación, un vistazo sobre lo que se puede esperar de las elecciones en Oregon:

5 de noviembre.

11 p.m., hora del este.

8, otorgados al ganador estatal.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Robert F. Kennedy Jr. (We the People) vs. Cornel West (Progressive) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Randall Terry (Constitution) vs. Jill Stein (Green).

5to Distrito del Congreso: Chavez-DeRemer (R) vs. Janelle Bynum (D) y otros tres.

Medidas electorales: Medida 117 (establecer la votación por orden de preferencia).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, cámara baja estatal, fiscal general, secretario de gobierno, tesorero, alcalde de Portland y otras medidas en la papeleta.

2020: Biden (D) 56%, Trump (R) 40%. Anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 11 p.m., hora del este.

3.051.923 (al 2 de octubre de 2024). Alrededor del 33% demócratas, 24% republicanos y 36% no están afiliados.

En las elecciones presidenciales de 2020: 80% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020 y 2022: Casi todos los votos fueron emitidos por correo.

Primeros votos informados, 3 de noviembre de 2020:11 p. m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 80% del total de los votos emitidos se había informado.

La periodista de The Associated Press Maya Sweedler contribuyó a este despacho.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

