Qué esperar el día de las elecciones en Minnesota

Tanto los comités nacionales republicanos como los demócratas de las campañas legislativas estatales han indicado que ganar o mantener el control de la Legislatura de Minnesota es una de las principales prioridades para 2024.

El control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos también está en juego el día de las elecciones, aunque no se espera que las elecciones en Minnesota determinen la mayoría en ninguna de las dos cámaras. En la carrera por el Senado, la demócrata Amy Klobuchar aspira a un cuarto mandato frente al republicano Royce White. En la Cámara de Representantes, Phillips es el único que no aspira a la reelección. La delegación de ocho miembros está dividida por igual entre los partidos, y es poco probable que las elecciones del 5 de noviembre alteren ese equilibrio.

Los votantes también decidirán una contienda no partidista por la Corte Suprema del estado y una medida electoral a nivel estatal que amplía un fondo fiduciario para el medio ambiente.

Alrededor del 27% de los votantes votaron por correo en las elecciones generales de 2022. Los votos por correo deben llegar antes del día de las elecciones para poder ser contabilizados.

Los primeros votos en Minnesota tienden a emitirse poco después del cierre de las urnas a las 9 de la noche, hora del este. Históricamente, estos lotes iniciales de votos tienden a incluir una mezcla de votos emitidos temprano en persona, por correo y el día de las elecciones en un centro de votación.

La AP no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos rezagados acortar distancias. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, AP seguirá cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como las concesiones de los candidatos o las declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

A continuación, un vistazo sobre lo que se puede esperar de las elecciones en Minnesota:

5 de noviembre.

9 de la noche, hora del este.

10, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Robert F. Kennedy Jr. (We the People) vs. Jill Stein (Green) vs. Cornel West (Justice for All) y otros tres.

Senado federal: Amy Klobuchar (D) vs. Royce White (R) y otros dos.

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Cámara de Representantes estatal, Corte Suprema estatal y una medida electoral.

2020: Biden (D) 53%, Trump (R) 45%. La AP anunció ganador el miércoles 4 de noviembre de 2020, a las 12:13 de la noche, hora del este.

3.660.001 (hasta el 1ro de octubre de 2024).

En las elecciones presidenciales de 2020: 85% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 58% del voto total.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor del 27% del voto total.

Los primeros resultados se dieron a conocer el 3 de noviembre de 2020 a las 9:08 de la noche, hora del este.

Para la medianoche, hora del este, se había dado a conocer el 66% del total de la votación.

