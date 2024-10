Qué esperar el día de las elecciones en Iowa

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La AP no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos rezagados acortar distancias. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, AP seguirá cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como las concesiones de los candidatos o las declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

A continuación, un vistazo sobre lo que se puede esperar de las elecciones en Iowa:

5 de noviembre.

9 de la noche, hora del este.

6, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Claudia De la Cruz (Party for Socialism and Liberation) vs. Robert F. Kennedy Jr. (We The People) y otros dos.

1er Distrito Congresional: Miller-Meeks (R) vs. Bohannan (D).

3er Distrito Congresional: Nunn (R) vs. Baccam (D).

Medida electoral: Enmienda 1 (exigir la ciudadanía para votar y modificar la edad de voto).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, cámara baja estatal y Enmienda 2 (modificar la sucesión del gobernador).

2020: Trump (R) 53%, Biden (D) 45%. La AP anunció ganador el miércoles 3 de noviembre de 2020, a las 12:21 de la tarde, hora del este.

2.223.492 (hasta el 3 de septiembre de 2024).

En las elecciones presidenciales de 2020: 74% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2020: alrededor de 59% del total.

Votos emitidos antes de día de las elecciones en 2022: alrededor de 30% del total.

Los primeros resultados se dieron a conocer el 3 de noviembre de 2020 a las 10:11 de la noche, hora del este.

Para la medianoche, hora del este, se había dado a conocer el 82% del total de la votación.

Breaux informó desde Kansas City, Missouri. Hannah Fingerhut, periodista de The Associated Press, contribuyó a este despacho.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

