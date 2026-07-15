Grupos de defensa de artistas y DDHH se suman a pedido de liberación de artista cubano

Otero Alcántara, conocido por sus polémicas performances y sus críticas al gobierno cubano, salir en libertad el 9 de julio. Dos días antes fue trasladado de la prisión en donde estaba —un movimiento que no es inusual antes de la salida de presos— y posteriormente se comunicó con amigos, pero hasta ahora no se desconoce su ubicación exacta.

“De acuerdo al discurso de las autoridades ellos argumentan que hay un Estado de Derecho (en Cuba), pero si lo hubiera ellos informarían adecuadamente a los familiares, no debería (Otero Alcántara) estar oculto”, dijo a The Associated Press Alicia Quiñones, directora para las Américas de la organización PEN Internacional.

Varias entidades como PEN, Civil Rights Defenders (CRD) y Artists at Risk Connection (ARC) publicaron un llamamiento exigiendo la inmediata excarcelación del artista, así como “la protección de su integridad física y psicológica y la posibilidad de reanudar sus actividades artísticas y cívicas sin vigilancia, acoso, represalias ni ninguna otra restricción arbitraria”.

Otero Alcántara, de 38 años, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a una manifestación masiva en contra de los apagones en la isla. En 2022 un tribunal lo condenó por los delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios.

Otero Alcántara se hizo conocido por liderar junto a Maikel Castillo, un rapero conocido como “Osorbo”, el movimiento de artistas de San Isidro que en 2020 terminó impulsando una inusual protesta y movilización de creadores frente al Ministerio de Cultura de la isla.

Osorbo fue condenado en el mismo proceso que Otero Alcántara en 2022 y se lo sancionó a nueve años de prisión.

El martes por la noche Anamelys Ramos, curadora de arte y una de las personas más cercanas a Otero Alcántara, informó en sus redes sociales que había podio hablar por teléfono con él mediante, pero sin que se definiera su ubicación.

La semana pasada Ramos indicó que en otra comunicación telefónica las autoridades policiales le preguntaron por los avances de una visa de viaje a Estados Unidos que se tramitó a favor del creador. Opositores cubanos como José Daniel Ferrer, en octubre de 2025, han salido al vecino país amparados en figuras de este tipo y el gobierno de Estados Unidos fue un defensor de la causa de Otero Alcántara.

Paralelamente, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional también lanzó esta semana una campaña en defensa del artista.

Una consulta de AP a las autoridades cubanas sobre la situación del creador no fue contestado en lo inmediato, mientras un grupo de abogados que suelen defender a opositores, Cubalex, informó el lunes que había presentado un “habeas corpus” –un recurso de protección— a favor de Otero Alcántara ante el Ministerio de Justicia.

—————

La corresponsal Cristiana Mesquita contribuyó con este reporte

—————

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP