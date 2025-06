Senadores de EEUU se preparan para trabajar el fin de semana y cumplir plazo de Trump sobre recortes

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, centro, sale de una reunión a puerta cerrada con republicanos que trabajan para impulsar el ambicioso proyecto de ley de política interna del presidente Donald Trump, en el Capitolio de Washington, el viernes 27 de junio de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved