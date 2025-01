Preocupa a pilotos que el complejo espacio aéreo de Washington contribuya a una catástrofe

Hasta el momento no había información sobre la causa de la colisión, pero funcionarios indicaron que las condiciones de vuelo eran despejadas cuando el jet llegó desde Wichita, Kansas. Los investigadores ya han comenzado a examinar cada aspecto del choque, incluidas interrogantes sobre por qué el helicóptero Black Hawk del Ejército estaba 30 metros (100 pies) por encima de su altitud permitida y si la torre de control de tráfico aéreo estaba debidamente dotada de personal. Un informe de la Administración Federal de Aviación obtenido por The Associated Press señaló que los niveles de personal eran “no normales para la hora del día y el volumen de tráfico”.