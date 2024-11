Oprah Winfrey le cobró más de 2 millones de dólares a Kamala para darle su apoyo públicamente en Pensilvania

Oprah Winfrey levanta el brazo de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris, tras presentar su intervención en un acto de campaña en el exterior del Museo de Arte de Filadelfia, el 4 de noviembre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.