Oprah Winfrey apela al miedo y la manipulación: "Podríamos perder nuestra oportunidad de votar"

Durante su intervención, Winfrey utilizó un discurso contundente para incentivar el voto demócrata, advirtiendo sobre las posibles repercusiones de una victoria republicana. En sus palabras, expresó que, si Kamala Harris no ganara, muchos estadounidenses podrían ver amenazado su derecho al voto.'

"No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si no participamos mañana, es muy posible que no tengamos la oportunidad de volver a votar", declaró.