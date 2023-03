No me alcanza ni para pagar la renta: joven recién llega de Cuba critica el modo de vida de EEUU

Sin embargo, ya el material audiovisual no se encuentra disponible en esa cuenta, aunque ha sido reproducido por decenas de otros perfiles, incluyendo el del periodista Mario J. Pentón.

Antes de finalizar el video, también se queja del olor a marihuana que hay en las calles de EEUU, pues indica que no se puede bajar los cristales del auto que conduce porque siente el humo por todas partes.

Entre las personas que critican el desahogo de la cubana está Luisa Hernández, quien emigró a EEUU a sus 55 años y dice sentirse complacida. “No entiendo esta juventud que protesta por todo. Llegué hace menos de 2 años con más de 55 cumplidos y he trabajado desde el primer mes, no me arrepiento, lo volvería a hacer. Estoy feliz, tengo lo que en Cuba nunca pensé tener”, sostuvo.