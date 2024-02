Nikki Haley pierde ante 'ninguno de estos candidatos' en las primarias republicanas de Nevada

La exembajadora estadounidense ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, no logró imponerse en las primarias republicanas del estado de Nevada este martes, donde los votantes respaldaron la opción de 'ninguno de estos candidatos' para afianzar a Trump .

Según las proyecciones de The New York Times y The Washington Post, con un 53.1 % de las papeletas escrutadas, la alternativa de 'ninguno de los candidatos' obtuvo el 61.2 % de los apoyos, mientras que Haley recibió el 32.4 %. El resto de los votos se dirigieron a candidatos que ya han abandonado la carrera por la nominación republicana.