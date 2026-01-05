americateve

Nueva York

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Nicolás Maduro llegó al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia judicial, dos días después de su captura en Caracas. Enfrenta cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas

Redacción América Noticias Miami
El derrocado líder venezolano comparece ante un juez federal al mediodía (hora local), dos días después de su captura en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Traslado bajo custodia federal

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes a un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia judicial en Estados Unidos, apenas 48 horas después de su captura en Caracas durante una operación de fuerzas estadounidenses.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a Maduro esposado, descendiendo de un helicóptero y siendo trasladado en un camión blindado hasta el edificio judicial, bajo un fuerte dispositivo de seguridad federal.

Audiencia clave y cargos formales

La audiencia está programada para el mediodía, hora del Este, y se prevé que sea breve y procedimental. En ella, el juez le leerá formalmente los cargos, se establecerá el calendario inicial del proceso y se abordará la situación de la libertad provisional.

Según expertos legales consultados por la prensa estadounidense, es altamente improbable que se le conceda fianza, dada la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga.

Maduro enfrenta cuatro cargos federales:

  • Conspiración para cometer narcoterrorismo

  • Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos

  • Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos

  • Conspiración para poseer armas automáticas y dispositivos destructivos

En una acusación sustitutiva revelada el fin de semana, fiscales federales señalaron que, durante más de dos décadas, dirigentes del régimen venezolano habrían utilizado las instituciones del Estado para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.

Situación de Cilia Flores

La esposa de Maduro, Cilia Flores, detenida durante el mismo operativo, también deberá comparecer ante el tribunal. En su caso, enfrenta tres cargos federales, vinculados a conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

El juez y el contexto político

El caso está bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, a quien el presidente Donald Trump describió públicamente como “muy respetado”.

Mientras avanzan los procedimientos judiciales, funcionarios estadounidenses trabajan en paralelo en gestiones diplomáticas y políticas relacionadas con el futuro de Venezuela. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la prioridad de Washington es definir una hoja de ruta que permita una transición y mantenga la influencia estadounidense en el país sudamericano.

