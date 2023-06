Muere Ted Kaczynski, "Unabomber", en prisión federal en EEUU

Apodado el “Unabomber” por el FBI, Kaczynski murió en el centro médico de la prisión federal de Butner, Carolina del Norte, señaló a The Associated Press Kristie Breshears, vocera de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos. Fue encontrado inconsciente en su celda la mañana del sábado y declarado muerto alrededor de las 8 a.m., agregó. De momento se desconoce la causa de su deceso.