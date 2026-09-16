La Fed sube su tasa clave por primera vez en tres años, desafiando a Trump

El presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh en conferencia de prensa en la sede de la institución en Washington, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

El aumento de un cuarto de punto eleva la tasa clave de la Fed a alrededor de 3,9% y, con el tiempo, podría traducirse en mayores costos de endeudamiento para hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito. En un conjunto de proyecciones trimestrales, la Fed también indicó que el comité encargado de fijar las tasas prevé subirlas por segunda vez más adelante este año, hasta 4,1%.

“La medida de hoy respaldará un retorno más oportuno” al objetivo de inflación de 2% del banco central, señaló la Fed en un comunicado.

La decisión llega cuando los estadounidenses ya están lidiando con altos costos de alimentos, gasolina y vivienda. La economía ha asumido un papel protagónico en las próximas elecciones de mitad de mandato, a solo siete semanas.

En una conferencia de prensa posterior al anuncio de la Fed, el presidente del organismo, Kevin Warsh, afirmó que, aunque el mercado laboral sigue siendo resiliente, la inflación se ha mantenido obstinadamente por encima del objetivo de 2% durante años. “La pura verdad es que la inflación está demasiado alta y lo ha estado durante demasiado tiempo”.

Desde que asumió el liderazgo de la Fed en mayo, Warsh ha dicho que la institución está firmemente comprometida con domar la inflación y que los responsables de política se guiarían por los datos para determinar si la inflación avanzaba en la dirección correcta. “Debemos tener confianza en que la inflación subyacente se está moviendo hacia nuestro objetivo con claridad y a una velocidad suficiente. Hoy el (comité de tasas de interés) decidió que este estándar no se ha cumplido”.

El alza de tasas marca un giro para Warsh, quien fue designado por el presidente Donald Trump y asumió en mayo. Warsh sugirió con frecuencia el año pasado, cuando Trump lo estaba considerando, que la Fed podría reducir su tasa clave, en sintonía con el llamado del mandatario a abaratar los costos de endeudamiento.

Y en abril, cuando la nominación de Warsh estaba siendo evaluada por el Comité Bancario del Senado, Trump dijo en una entrevista televisiva que se sentiría decepcionado si Warsh no recortaba las tasas. Ese mismo día, sin embargo, Warsh declaró ante el comité que no le prometió a Trump que recortaría las tasas y afirmó que como director del banco central sería “un actor independiente”.

Aun así, las repercusiones de la guerra con Irán, que han elevado los precios promedio de la gasolina más de 7% respecto de hace apenas un mes, amenazan con propagarse por la economía y mantener la inflación obstinadamente alta. Un informe de la semana pasada mostró que los precios subyacentes, que excluyen alimentos y energía, se aceleraron un poco en agosto.

Según la medida preferida de la Fed, la inflación fue de 3,7% en julio en comparación con un año antes, por encima de 2,3% en abril de 2025, justo antes de que Trump anunciara aranceles generalizados. La inflación subyacente, que excluye las volátiles categorías de alimentos y energía, fue de 3,3% en julio, el dato más reciente disponible, por encima de 3% justo antes de la guerra con Irán y muy por encima del objetivo de la Fed.

El gobierno informó más temprano el miércoles que las ventas minoristas saltaron 1,2% en agosto respecto del mes anterior, una señal de que los consumidores siguen gastando a niveles saludables pese a sentirse sombríos sobre la economía. Un gasto sólido es una señal de que las tasas de interés actuales no están restringiendo la economía y enfriando la inflación.

“Aunque la incertidumbre sigue elevada debido, en parte, a acontecimientos geopolíticos, el gasto interno ha sido resiliente”, indicó la Fed, una probable referencia al gasto sostenido de los consumidores y a la fuerte inversión en centros de datos de IA por parte de grandes empresas tecnológicas.

La inflación no se explica solo por los precios de la gasolina. La inversión continua en IA ha impulsado los precios de los chips de computadora y otros equipos electrónicos. Los aranceles aún podrían estar elevando algunos costos, como los de los electrodomésticos, que subieron de precio el mes pasado.

Trump criticó duramente al predecesor de Warsh, Jerome Powell, por no recortar las tasas con suficiente rapidez. Su Departamento de Justicia incluso abrió una investigación penal sobre Powell por un breve testimonio que ofreció al Congreso el año pasado, aunque esa pesquisa finalmente fue anulada.

Cuando se le preguntó el miércoles cómo podría reaccionar Trump al aumento de tasas, Warsh respondió: “No tengo nada para usted sobre una conversación con el presidente”.

Kevin Hassett, el principal asesor económico de Trump, fue consultado en una entrevista con Fox News el domingo sobre cómo podría reaccionar Trump ante un alza de tasas.

“Estoy seguro de que no va a estar súper contento con eso, pero defenderá la independencia de Kevin Warsh por encima de todo”, comentó Hassett.

Warsh podría contar con cierta protección por el hecho de que su suegro es Ronald Lauder, amigo de Trump y donante multimillonario a sus campañas.

En las proyecciones económicas de la Fed publicadas junto con la decisión sobre las tasas, los funcionarios indicaron que probablemente elevarán la tasa clave una vez más este año. Los analistas dudan que eso ocurra en la próxima reunión de octubre, a solo unos días de las elecciones de mitad de mandato.

“Según las (proyecciones), la mayoría de los miembros (del comité de tasas de interés) prevé un total de dos alzas este año, y probablemente se saltará la reunión de octubre dada su cercanía a las elecciones de mitad de mandato”, estimó Kay Haigh, de Goldman Sachs.

Por su parte, los inversionistas de Wall Street han pronosticado tres alzas para la Fed, con incrementos adicionales en diciembre y marzo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP