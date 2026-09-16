Bajo Trump, EEUU recortó $177.000 millones en subsidios a estados

Los recortes afectaron a los 50 estados y al Distrito de Columbia, y la salud, la nutrición, el medio ambiente y la ayuda por desastres representaron la mayor parte de los recortes, hallaron el States United Democracy Center y la organización Grant Witness, según la herramienta Lost Funds.

Entre las subvenciones que fueron eliminadas, congeladas o demoradas había algunas relacionadas con la salud materna en Michigan, la investigación educativa en Mississippi y la asistencia a agricultores de minorías en Iowa. California, Texas, Nueva York, Illinois y Carolina del Norte registraron las mayores eliminaciones.

“Al exhibir la totalidad de las interrupciones de financiamiento de la administración Trump en una base de datos verificada, de acceso público, Lost Funds deja plenamente a la vista la magnitud de su impacto”, declaró en un comunicado Scott Delaney, cofundador de Grant Witness.

Los 177.000 millones de dólares recortados representan casi el 10% del gasto discrecional federal, señalaron los grupos. Las reducciones son mucho mayores que las que suelen ocurrir cuando cambian las administraciones, según expertos.

“Lost Funds muestra la escala extraordinaria y el impacto humano real de estas interrupciones, y cómo los estados ahora están a la vanguardia de la protección de sus ciudadanos", indicó Kelly Rader, directora de investigación del States United Democracy Center.

En algunos casos, los tribunales han fallado en contra de los recortes.

La nueva herramienta, disponible para uso público, se basa en datos de USASpending.gov, una fuente abierta sobre información del gasto federal, según la metodología de los grupos. Indicaron que el rastreador se actualiza con regularidad a medida que la administración adopta nuevas medidas y las demandas avanzan en los tribunales.

States United se presenta como un grupo no partidista dedicado al estado de derecho y a elecciones libres, justas y seguras. Fue cofundado por Norm Eisen, un abogado que ha participado en demandas contra la administración Trump, entre ellas por el Centro Kennedy.

Grant Witness es un grupo de científicos, investigadores y abogados que documenta cómo está cambiando el financiamiento bajo la administración del presidente Donald Trump.

Se envió un mensaje a la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre el análisis.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP