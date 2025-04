LA VERDADERA HISTORIA: Salvadoreño Deportado es miembro de la MS-13 con OSCURO historial de violencia

Embed - LA VERDADERA HISTORIA: Salvadoreño Deportado es miembro de la MS13 con OSCURO historial de violencia

Detenido con otros miembros de la MS-13

Ábrego García fue arrestado el 28 de marzo de 2019 en la ciudad de Hyattsville, junto a otros tres presuntos integrantes de la MS-13, incluido Christhyan Hernández Romero, alias "Bimbo". En ese momento, vestía ropa asociada con la simbología de la pandilla, incluyendo una sudadera que mostraba rostros de presidentes cubiertos en ojos, oídos y boca, una imagen que representa el lema "no ver, no oír, no decir".