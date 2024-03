La primera píldora anticonceptiva sin receta de EEUU empieza a llegar a las tiendas

Esta imagen facilitada por Perrigo Company muestra cajas de Opill, la primera píldora anticonceptiva de venta libre que estará disponible a finales de este mes en Estados Unidos. (Perrigo Company via AP) Perrigo Company

El lanzamiento ha sido objeto de gran atención desde el pasado mes de julio, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) declaró que Opill, que se toma una vez al día, podía venderse sin receta. Perrigo, con sede en Irlanda, señaló que no habrá restricciones de edad para su venta, como ocurre con otros medicamentos de venta libre.

El lanzamiento ofrece a las mujeres de Estados Unidos otra opción anticonceptiva en medio de las batallas legales y políticas sobre la salud reproductiva, incluida la revocación del fallo de Roe vs. Wade, que ha trastocado el acceso al aborto en todo el país. La aprobación de Opill no está relacionada con las batallas judiciales que se libran actualmente sobre la píldora abortiva mifepristona. Y los grupos antiabortistas han subrayado en general que no se oponen a los anticonceptivos para evitar embarazos.