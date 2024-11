La Casa Blanca insta a Ucrania a reclutar jóvenes de 18 años para participar en guerra contra Rusia

Soldados cargan el ataúd del actor de teatro Petro Velykiy, de 48 años, que murió en una batalla contra los soldados rusos en la región de Kursk, Rusia, durante una ceremonia en Chernyhiv, Ucrania, el miércoles 27 de noviembre de 2024. (AP Foto/Dan Bashakov) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.