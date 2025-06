Jueza de EEUU Ketanji Brown Jackson reportó $2 millones en ingresos por su libro "Lovely One"

Los casi 3 millones de dólares que ha recibido hasta ahora rivalizan con el contrato que Sotomayor firmó por sus memorias, "My Beloved World", publicadas por primera vez en 2013. Sotomayor, quien también ha escrito varios libros para niños, está escribiendo uno nuevo llamado "Just Shine! How to Be a Better You" inspirado en su difunta madre, según ha informado la revista People.