¿Qué países tienen armas nucleares?

Foto satelital difundida por Maxar Technologies que muestra la instalación Piranshahr de Irán tras ser alcanzada por bombardeos israelíes el 14 de junio del 2025. (Maxar Technologies via AP) Satellite image ©2025 Maxar Technologies

Los cinco son signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear, que compromete a los países que no tienen armas nucleares a no construirlas ni obtenerlas, y a aquellos que sí las tienen a "buscar negociaciones de buena fe" con el objetivo del desarme nuclear.